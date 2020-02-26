Lider Anadolu Efes, Alba Berlin'e konuk olacak

THY Euroleague'de zirvede yer alan ve üst üste 10. maçını da kazanan Anadolu Efes, 26. haftada deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında İstanbul'daki maçı Efes 106-105'lik skorla kazanmıştı.

THY Euroleague'in 26. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Alman temsilcisi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Euroleague'de 25 haftanın ardından Efes 22 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Berlin ise 9 galibiyet, 16 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

Avrupa arenasındaki 684. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 683 karşılaşmada 386 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 436. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 435 müsabakada 229 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

10. randevu

Alba Berlin ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakaların 8'inde parkeden galip ayrılan taraf olurken, Alman ekibi 1 kez kazanabildi. Efes, sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı uzatmalar sonunda 106-105'lik skorla kazanmıştı.

10 maçlık galibiyet serisi var

Son olarak evinde CSKA Moskova'ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 10 karşılaşmayı da kazandı. Lacivert-beyazlılar, Alman ekibi karşısında serisini sürdürerek liderliğini pekiştirmek istiyor. Efes, ALBA Berlin maçının ardından yine deplasmanda oynayacak. Ergin Ataman'ın öğrencileri haftaya Maccabi Tel Aviv'e konuk olduktan sonra 3 maçını içeride oynayacak.

Ligde Anadolu Efes 87.1 sayı, 33.6 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla, ALBA Berlin ise 85.1 sayı, 33.5 ribaund ve 19.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.