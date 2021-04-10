Lider Beşiktaş, seri peşinde

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor deplasmanında boy gösterecek olan Lider Beşiktaş, rakibi karşısında kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Alanyaspor karşısında 3-0 kazanarak, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği, Galatasaray'ın da bay geçtiği haftayı karlı kapatan lider Beşiktaş, BB Erzurumspor deplasmanından da kayıpsız dönerek liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor. Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşanan puan kayıplarının ardından Alanyaspor önünde galip gelerek 2 maç aradan sonra kazanan siyah-beyazlılar, BB Erzurumspor karşısında da hata yapmayarak galibiyet serisine başlamanın hesapları içinde.

Josef cezalı, Aboubakar sakat

Süper Lig'de zor günler geçiren ve takımın başına tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'ı getiren BB Erzurumspor, 32 maçta topladığı 28 puanla tehlikeli hattın içinde yer alıyor. Lider Beşiktaş ile zor bir maça çıkacak olan ev sahibi ekipte Arvydas Novikovas ve Adolphe Teikeu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu ve Zakarya Bergdich de cezalı olan isimler. Beşiktaş'ta ise Alanyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Josef de Souza forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Aboubakar da kadroda yer almayan bir diğer isim. 2 takım bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. 3 lig maçında Beşiktaş 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, geçtiğimiz sezon oynanan Türkiye Kupası maçlarında, BB Erzurumspor iki maçtan da 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Yarın saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen de mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.