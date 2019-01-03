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Lider Fenerbahçe, Baskonia'yı ağırlıyor

THY Euroleague’in 16.

THY Euroleague'in 16. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın evinde Kirolbet Baskonia'yı konuk edecek. Ligde lider durumda olan sarı-lacivertlilerde hedef, bu sezon 15. galibiyetine uzanmak.


THY Euroleague'de zirvede yer alan Fenerbahçe, ligin 16. haftasında Kirolbet Baskonia'yı sahasında konuk edecek. Yarın saat 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele sarı-lacivertliler, taraftarı önünde bu sezonki 15. galibiyetini almak istiyor.



Baskonia'da Shengelia şoku


İspanyol temsilcisi Baskoni'da Shengelia şoku yaşanıyor. 12.7 sayı ortalamasıyla takımının en skorer oyuncusu olan Shengelia, dizindeki sakatlık sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe'de ise kritik mücadele öncesi Tyler Ennis dışında sakat oyuncu bulunmuyor.



İstatistiklerde son durum


Sezonun ilk maçında Fenerbahçe, rakibini ligin 6.haftasında İspanya deplasmanında 74-72 mağlup etmişti. Ligde Fenerbahçe 83.6 sayı ortalaması ile oynarken, rakibi Baskonia ise 80.8 ortalamasıyla mücadele ediyor. Baskonia'da sakatlığı bulunan Shengelia'nın ardından Janning, 12.3 sayı ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe'de bu alanda lider 14.9 ortalamasıyla Vesely oldu.

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