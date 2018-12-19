Lider Fenerbahçe, Karadağ deplasmanında

THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, Karadağ deplasmanında Buducnost VOLI'ye konuk olacak. Ligde lider olan sarı-lacivertlilerde hedef 13. galibiyeti almak.

THY Euroleague'de zirvede yer alan Fenerbahçe, ligin 14. haftasında Karadağ deplasmanında yarın TSİ 22.00'de Buducnost VOLI ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip ligde aldığı 12 galibiyetle zirvede bulunurken, Buducnost VOLI ise 3 galibiyetle 15. sırada yer alıyor. Karadağ ekibi dün konuk olduğu Anadolu Efes'e 106-68 mağlup oldu.

İstatistiklerde son durum

Ligde Fenerbahçe 84.6 sayı ortalaması ile oynarken, rakibi Buducnost ise 71.9 ortalamasıyla mücadele ediyor. Buducnost'ta Clark 13.2 sayı ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe'de bu alanda lider 14.7 ortalamasıyla Vesely oldu.

Tyler dışında sakat oyuncu yok

Dün sahasında CSKA Moskova'yı ağırlayan ve mücadeleden 79-75'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Buducnost maçı öncesi takımda Tyler Ennis dışında sakat oyuncu bulunmuyor.