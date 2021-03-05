Lider Giresunspor'u İstanbul'da taraftarları karşıladı

Pazar günü İstanbul'da Ümraniyespor'un konuğu olacak olan TFF 1. Lig lideri Giresunspor'u, havalimanında taraftarları çiçeklerle karşıladı.

TFF 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde, pazar günü Ümraniyespor'un konuğu olacak olan Giresunspor, İstanbul'a geldi. Giresun'daki hazırlıklarını tamamlayarak, öğle saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a hareket eden Karadeniz ekibini, havalimanında taraftarları çiçeklerle karşıladı. Taraftarların alkışlarla uğurladığı Giresunspor kafilesi kamp yapacağı otele geçerken, pazar günkü maçın hazırlıklarına İstanbul'da yapacağı son antrenmanla devam edecek.

Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Kritik mücadele öncesi 53 puanla Giresunspor ligde zirvede yer alırken, ev sahibi Ümraniyespor ise 31 puanda bulunuyor.