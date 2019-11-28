İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lider kadınlar zirvesinde Türkiye'yi Nezaket Atasoy temsil etti

Arap ülkelerinin düzenlediği lider kadınlar zirvesinde Türkiye’yi, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy temsil etti.

Arap ülkelerinin düzenlediği lider kadınlar zirvesinde Türkiye'yi, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy temsil etti.


Arap ülkeleri tarafından düzenlenen lider kadınlar zirvesinde Türkiye'yi, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy temsil etti. Irak, Lübnan, Suriye, Ürdün Krallığı, Suudi Arabistan Krallığı, Bahreyn Krallığı, Katar Emirliği, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 22 Arap ülkesinden kadınlar ülkelerini temsil etti. 22 Arap ülkesine ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve ticaret odalarıyla karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını ifade eden Nezaket Emine Atasoy, “Önümüzdeki yıl yapılacak olan Tükiye-Arap Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Konferansına davet ettim. Kadın yatırımcıları ülkemize çekebilmek adına önemli bir toplantıydı. Türkiye konumu itibariyle medeniyetlerin beşiğidir. Dünyanın bütün ülkeleriyle, Türkiye iş dünyası olarak, sosyal ve ekonomik ilişkilerimize önem veriyoruz. Arap ülkeleriyle karşılıklı ihracat ve ithalat rakamlarımız gün geçtikçe artmaktadır” dedi.


Toplantı kapsamında iş kadınları karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Toplantının sonunda ise kadınlar toplu fotoğraf çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.