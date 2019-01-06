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Lider M. Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden Medipol Başakşehir, çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Medipol Başakşehir, çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kamp yaptıkları otelin sahasında Teknik Direktör Abdullah Avcı gözetiminde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına takım fotoğrafı verildi. Antrenman düz koşu ile başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra pas çalışması yapılan idmanda yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.


Antrenmanda gribal enfeksiyonu olan Adebayor takıma dahil olmadı, yarın katılacak. Ağrıları olan Mahmut Tekdemir ise idmanda düz koşu yaptı. Yeni transfer Serdar Taşçı da kampa bugün katılacak.


Başakşehir hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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