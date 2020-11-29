Lider VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

VakıfBank, 2020-2021 Misli.
com Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 23-25, 23-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü.
Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Sarıyer Belediyesi'yle karşılaşacak.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Akif Altın
Galatasaray: İlkin, Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül 5, Ryhkliuk, Gizem (L), Beren, Elifsu, Nilay
VakıfBank: Maja, Meliha, Zehra, Haakx, Michelle, Kübra, Ayça (L), Gabi, Cansu, Gözde
Setler: : 23-25, 23-25, 11-25
Süre: 82 dakika (28', 32', 22')