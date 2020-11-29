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Lider VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

VakıfBank, 2020-2021 Misli.

com Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 23-25, 23-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü.


Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Sarıyer Belediyesi'yle karşılaşacak.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Erdal Akıncı, Akif Altın


Galatasaray: İlkin, Selin, Çağla, Kosheleva, Ergül 5, Ryhkliuk, Gizem (L), Beren, Elifsu, Nilay


VakıfBank: Maja, Meliha, Zehra, Haakx, Michelle, Kübra, Ayça (L), Gabi, Cansu, Gözde


Setler: : 23-25, 23-25, 11-25


Süre: 82 dakika (28', 32', 22')

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