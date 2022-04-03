Lider VakıfBank normal sezonu galibiyetle kapattı

com Sultanlar Ligi normal sezon kapanış maçında Kuzeyboru'yu konuk etti. Liderliğini geçtiğimiz hafta garantileyen sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek Sultanlar Ligi normal sezonunu galibiyetle tamamlamış oldu.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu com Sultanlar Ligi normal sezonunda son maçına Kuzeyboru karşısında çıktı. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı ve normal sezonu 24 galibiyetle ilk sırada tamamladı. Bu zaferle VakıfBank ligin ikinci yarısını kayıpsız tamamlarken; ligdeki galibiyet serisini 16 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Salonu'ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setini konuk ekip 25-22 aldı. İkinci sette güçlü bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-15'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. 3. sete 11-1'lik bir seri ile başlayan sarı-siyahlılar, 25-13'lük skorla setlerde öne geçti. Son seti de 25-21 alan VakıfBank karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

VakıfBank'ta Isabelle Haak 26 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 16, Tuğba Şenoğlu 11 sayıyla çift hanelere ulaştı. Chiaka Ogbogu'nun 9, Kübra Akman'ın 7 sayı kaydettiği karşılaşmada Zehra Güneş 4, Michelle Bartsch-Hackley ve Cansu Özbay ise 1'er sayı buldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. Buna göre VakıfBank, play-off'ta ligi dördüncü sırada tamamlayan THY ile eşleşti. Sarı-siyahlılar 6 Nisan Çarşamba 19.00'da CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. VakıfBank ilk mücadelede rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Chiaka Ogbogu

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ivana Vanjak, Yasemin Yıldırım, Alesia Ryhkliuk, Annie Mitchem, Dikme Gönülkırmaz, Dilek Kılık (L), Simay Gazi, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut, Elif Boran

Setler: 22-25, 25-15, 25-13, 25-21

Süre: 92 dakika (25', 22', 21', 24')