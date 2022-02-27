Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi

Misli.
com Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor'a konuk olan VakıfBank rakibini 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
VakıfBank, ligde 5 Mart Cumartesi 13.00'te THY'yi ağırlayacak.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnagöl
Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Chatchu-on Moksri, Sezen Keşkekoğlu, Ajcharaporn Kongyot, Aleksandr Crncevic, Hanife Nur Özaydınlı, Gülce Güçtekin (L), Adlin Kaymaz (L), Ecem Aknam
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Kübra Akman, Isabelle Haak, Derya Cebecioğlu, Chiaka Ogbogu, Aylin Acar (L)
Setler: 17-25, 17-25, 17-25
Süre: 74 dakika (24', 24', 26')