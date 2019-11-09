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Ligdeki ilk maç Galatasaray'ın

Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşan Gaziantep ile Galatasaray maçında ilk galip sarı-kırmızılılar oldu.


Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki takım lig tarihinde ilk kez mücadele etti. İlk randevundan sarı-kırmızılılar galip çıktı. Aslan puanını 19'a yükseltirken, kırmızı-siyahlılar ise 15 puanda kaldı.


Gaziantep FK ile Galatasaray ilk maçını daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynamıştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.

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