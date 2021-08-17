LightWare'den yeni cihaz

ABD merkezli LightWare , otonom araç ve makineler için lidar sensörlerinin tasarım ve üretiminde uzmanlaştırdı. Şirketin CEO'su Philip Constantine."SF45, makine algısını demokratikleştiriyor, en küçük insansız sistemlere bile vizyon, güvenlik ve pratiklik getiriyor. Makinelerin 3D algısı yoktur, bu yüzden beklenmedik engelleri anlayamazlar. Misyonumuz, dünyanın makinelerini her seferinde bir microLiDAR ile kurtarmak" diye konuştu..

Constantine sözlerine şöyle devam etti: "Sadece 249 ABD dolarından başlayan uygun fiyatlı microLiDAR sensörlerimiz, müşterilerimizin işlerini güvenli ve güvenilir bir şekilde yapmaları için otonom makinelere algı kazandırmaktadır."