Lila 14 Şubat'ya Akasya'da sahne alacak

Elektronik, pop ve rock türünde şarkıları ile müzik severlerin beğenisini kazanan genç sanatçı Lila, 14 Şubat Perşembe günü Akasya'da sahne alacak.

Yeni çıkacak single'ı için hazırlıklarını sürdüren Lila, konserlerine de hız kesmeden devam ediyor. Yapılan açıklamada; elektronik, pop ve rock türünde şarkıları ile müzikseverlerin beğenisini kazanan genç sanatçı Lila, 14 Şubat Perşembe günü Akasya'da sahne alacak.

Sahne görselleri, dans koreografileri ve enerjisiyle göz dolduran genç sanatçı, dinamik ve özgün tarzı ile Akasya'da misafirlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatacak. Duyguların müzikle anlatılacağı Lila konseri, sevgililere unutulmaz dakikalar yaşayacak. Konser, tüm misafirler için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.