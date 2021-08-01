Lille, Fransa Süper Kupa'nın sahibi oldu

Lig şampiyonu Lille ile kupa şampiyonu PSG, Fransa Süper Kupa mücadelesinde İsrail'in Bloomfield Stadı'nda karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın 11'de, Yusuf Yazıcı'nın da yedek kulübesinde başladığı maçta Lille 44. dakikada 1-0 öne geçti. Burak'ın asistinde Xeka fileleri havalandırdı ve ilk yarı 1-0 Lille'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarından gol sesi çıkmayınca kupayı kazanan Lille oldu. Öte yandan milli oyuncu Yusuf Yazıcı da 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna dahil oldu.