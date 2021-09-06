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Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz oldu

Fransız takımı Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Fransız takımı Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.


Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ağustos ayının futbolcusu seçildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananın Burak Yılmaz olduğu ifade edildi.


36 yaşındaki futbolcu, Lille'de ağustos ayında oynadığı 4 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

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