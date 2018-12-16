Linet sevenleriyle buluştu

Şarkıcı Linet, Bostancı'da sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkıcı, Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses'i de unutmadı.

Linet, dün gece Bostancı Gösteri Merkezi'nde dördüncü konserini verdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konsere bankın üzerinde oturarak söylediği şarkı ile başlayan İki saate yakın sahnede kalan Linet, Gülşah Saraçoğlu imzalı iki kıyafet giydi. İzleyiciler arasında bulunan annesi Leyla Menaşe'yi sahneye davet eden Linet, seyircilerden büyük alkış aldı.

Konserin sonlarına doğru Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses'i unutmayan Linet, Kaya için ‘'Ahmet Kaya aramızdan ayrılalı 17 sene oldu. Ona Allah'tan rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum'' dedikten sonra Gürses içinse "O sadece bir yorumcu değildi. En can yakan sözleri en doğru gerçekleri kısacık sözlerle ifade eden özel bir insandı. Ruhu şad olsun'' diyerek her iki sanatçının şarkılarını seslendirdi.