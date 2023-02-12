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Lionel Messi: "Kalbim depremzedelerle birlikte"

Fransız Paris Saint-Germain takımının Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kalbinin depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi.


Lionel Messi, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle etkilenen insanlar için bir mesaj paylaştı. Arjantinli yıldız, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla. UNICEF kız ve erkek çocuklarını korumak için depremin başından bu yana bölgede çalışıyor" açıklamasında bulundu.

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