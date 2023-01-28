“Lise Kış Akademisi 2023”e yoğun ilgi

Akademi sayesinde lise öğrencileri, üniversite ortamında hem uygulamalı hem de yüz yüze eğitimler aldı. 19 farklı ders olanağının sunulduğu programa 200'ün üzerinde öğrenci katılım sağladı.

23-27 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yüz yüze gerçekleştirilen Lise Kış Akademisi programı, İstanbul'daki lise öğrencilerini ağırladı. 5 gün süren akademide öğrencilerin kişisel gelişim ve mesleki ilgi alanlarına yönelik farkındalık oluşturarak, gelişimlerine katkı sağlandı ve kariyer planlarına destek verildi.

Sömestr tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiler

Lise 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine özel olarak hazırlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Lise Kış Akademisi, bu sene 5'inci kez düzenlendi. Lise öğrencilerini üniversite ortamındaki eğitimler ile tanıştıran program, tamamen ücretsiz olarak öğrencilere sunuldu. 19 farklı ders olanağının yer aldığı programda, okulları sömestr tatiline giren öğrenciler tatillerini daha verimli geçirdi. Uygulamalı derslerin, atölyelerin ve yüz yüze eğitimlerin yer aldığı programda ders başlıkları ise şu şekilde:

"Uygulamalı siber güvenlik atölyesi

Uçak mühendisliği ve tasarım atölyesi

Temel elektrik ve temel elektronik laboratuvar atölyesi

Senaryo yazım atölyesi

Mimari strüktür atölyesi

Mesleklerin geleceği atölyesi

Makarna atölyesi

Havacılık atölyesi

Endüstriyel otomasyon sistemi uygulamaları ve siber güvenlik analizleri atölyesi

Diş hekimliğinde üç boyutlu çene modeli yapım atölyesi

Blockchaın atölyesi

Bilgisayar programlamanın abc'si

Sanat terapisi ile kendini keşfetme ve anlamlandırma atölyesi

Robotik teknolojisi ve uygulama atölyesi

Ekonomi ve finans atölyesi

Liderlik atölyesi

Dijital reklam tasarımı atölyesi

E-ticarete giriş atölyesi

Etkili iletişim ve beden dili atölyesi".

Öğrencilerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmeleri amaçlandı

Çağa ayak uyduran, nitelikli ve uluslararası eğitim anlayışının benimsendiği İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Lise Kış Akademisi eğitimleri yoğun ilgi ile karşılandı. Öğrencilerin, gelecekte çalışmalarını sürdürebilecekleri alanları seçmelerinde ve iyi bir kariyer planı oluşturmalarında yardımcı olan akademi, aynı zamanda yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine de imkan sağladı. Lise Kış Akademisi eğitimleri öğrenciler için aynı zamanda doğru kariyer ve meslek seçimi yapmak için yol gösterici oldu.