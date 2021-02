Bilime, laboratuvar çalışmalarına, sanata ve spora ilgi duyan lise öğrencilerini bir araya getiren ‘Lise Kış Akademisi' devam ediyor. Akademi, öğrencilerin gelecekteki meslek seçimlerine yön vermeyi amaç ediniyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin (İGÜ) 2018'den bu yana düzenlediği ‘Lise Kış Akademisi' pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştiriliyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan eğitim programlarının ilgiyle takip edildiğini ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “İnternet üzerinden gerçekleştirilen eğitim programlarımızla ülke sınırlarımızı da aşmış olduk. Türkiye'nin doğusundan batısına birçok ilinden öğrenciyi kampüsümüzde ağırlıyorken, dünyadan da takip edilebilir olduk. Uluslararası öğrenci sayımız da bunu destekler nitelikte” diye konuştu.

Lise Kış Akademileri ile 2018'den bu yana 8 bin'den fazla lise öğrencisi ile buluştuklarını belirten Abdülkadir Gayretli, “Eğitim programlarımız içerikleri itibariyle diğer Lise Kış Akademilerinden ayrılıyor. Üniversite akademisyenleriyle bir araya gelen öğrenciler, üniversite hayatını deneyimliyor. Birçok farklı bilim ve sanat dalına ilgi duyan öğrenciler bir platformda, tüm alanları deneyimliyor” ifadelerini kullandı.

Lise Kış Akademisi'ne üniversitenin ilgili web sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurulduğunu hatırlatan Abdülkadir Gayretli, hafta sonuna kadar öğrencilerin katılabilecekleri programları ise şöyle sıraladı:

“İnsansız Hava Araçları Teknolojisi ve Uzaktan Algılamanın Geleceği, Cyber Security, Dijital Pazarlama, Artificial Intelligence, Being a Humanistic Leader-Manager In the 21st Century, Zihinsel Antrenman (Hafıza ve Dikkat: Hafıza ve Dikkati Güçlendirmenin Yolları), Positive Peer Relations.”