Lise öğrencileri, geleceğin iş dünyasını, İK yöneticilerinden dinledi

WAKEUP'18'de iş dünyasının önde gelen İK yöneticileri ile Beşiktaş Uğur Lisesi ve Uğur Okullarının çeşitli kampüslerinden öğrencilerin yanı sıra ilçedeki okullardan gelen misafir öğrenciler ağırlandı.

Beşiktaş Uğur Lisesi tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ev sahipliğinde ve BAU CO-OP (Cooperative Education) iş birliği ile gerçekleştirilen panelde konuşmacılar İK süreçleri ile ilgili ipuçlarını, beklentilerini ve tavsiyelerini liseli öğrencilerle paylaştı. AKİŞ GYO İK Direktörü Özlem Özbatır, Unilever Finans, IT, Hukuk ve Food Solutions alanlarından sorumlu İK Müdürü Candan Ereser, Michael Page Danışmanı Gözde Güney; Eğitimci, Yazar ve BAU Rektör Danışmanı Turgay Polat moderatörlüğünde 29 Kasım'da gerçekleştirilen WAKE UP'18'de öğrencilerle bir araya geldi.

Beşiktaş Uğur Lisesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alara Koçhisarlı, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında; “Biz ulusal ve uluslararası alanda fark oluşturan, tercih edilen bireyler olmak istiyoruz. Bu kapsamda sahip olmamız gereken donanımları uzmanlardan öğrenmek üzere buradayız” dedi.

Görüşme yaptıkları adayların eleştirel düşünebilme ve yetenekleri ile ön plana çıktığını belirten Unilever İK Müdürü Candan Ereser; “Adayların akademik donanımlarının yanı sıra liderlik yaptıkları platformlar, eleştirilen düşünebilme yetkinliklerini ortaya koyabilecek örnekleri bizlerle paylaşmaları, hayatındaki değişimleri yönetim biçimleri gibi detaylara çok önem veriyoruz. Bizim için fark oluşturabilecek, farklı düşüncelere ihtiyacımız oluyor. Bizim en önemli konulardan biri de dönüşen, dijitalleşen dünyada yabancı dil bilmenin zorunluluğu” şeklinde konuştu.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan AKİŞ GYO İK Direktörü Özlem Özbatır, “Yetkinlik bazlı mülakat haricinde ben biraz adayların sahiciliğine odaklanıyorum. Onun kendine ait bir yeteneğinden bahsederken, gündelik hayatının içinden somut örnekler vermesini istiyorum. Örneğin tatile giderken valiz toplama biçimini sorarak, en son kimi ikna ettiği ve nasıl yaptığını sorarak somut veriler elde ediyorum” dedi. Ebeveynler olarak bazen çocukların iyiliği için yapıldığı sanılan eylemlerin, onların yetenekleri keşfetmelerini önüne geçtiğine değinen Özbatır, “Önce mutlu, sonra işli olacaksınız. Kalbinizde ne yapmak istiyorsanız aileleriniz o yönde ikna etmeye çalışın. Sevmediğiniz işi yapmak zordur, mutlu olursanız başarılı olursunuz” dedi.

Michael Page'de Danışmanlık görevi sürdüren Gözde Güney ise, adayın deneyimi, ilgi alanı gibi süreçleri dikkat alarak görüşme yaptıklarını, hangi alanda en yüksek verimi sağlayabileceğine dikkat ettiklerini aktardı. Katıldığı projeler, kulüp etkinlikleri, staj deneyimlerini en doğru şekilde aktarmanın önemine değindi.