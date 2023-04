Lise öğrencileri 'robot'larıyla yarışıyor

Birçok lise öğrencisinin yer aldığı yarışmada dereceye giren öğrenciler ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek olan uluslararası robot yarışmasına katılmaya hak kazanacak.

Robot yarışması FRC'nin Türkiye ayağı İstanbul'da başladı. Türkiye'den birçok lisenin yer aldığı yarışmaya binlerce öğrenci katıldı. FIRST Robotics Competition tarafından düzenlenen, alanlarında yeteneklerini geliştirmek isteyen lise öğrencilerinden oluşan takımlar her yıl açıklanan yeni oyun temasına göre robotlarını tasarlayarak yarışmalara katılıyorlar. Bu yılın teması ise Energy Charged Up (Şarj Edilen Enerji). Yarışmada dereceye giren öğrenciler bir sonraki yarışmaya katılmaya hak kazanıyor.

“Bir robottan daha fazlası”

Öğrencilerin sadece bir robot yapmayı değil, geleceği nasıl şekillendirecekleri konusunda kazanımlar elde ettiğini belirten FRC İletişim Destekçisi TurkNet'in CEO'su Cem Çelebiler, “Lise öğrencilerinden oluşan takımlar, yılın açıklanan oyun temasına ve kurallarına göre robotlarını yapıyorlar. Tema ve dolayısıyla robotların ve takımların görevleri her yıl değişiyor. Takımlara standart bir parça seti veriliyor ama kendi sponsorlarını bulup oluşturdukları bütçeyle üretim yapmaya da teşvik ediliyorlar. Dahası, iş planı hazırlamayı, bütçe planlamayı, sponsor bulmayı, ekip çalışmasını erken yaşta deneyimliyorlar. Kodlama, mekatronik ve yazılım yeteneklerinin üzerine ciddi bir strateji, iş geliştirme ve pazarlama deneyimi kazanıyorlar. FRC'nin temel ilkelerinden biri olan “Duyarlı Profesyonellik” kavramıyla tanışıyorlar, bazen birbirlerine ittifak olup birlikte fikir üretiyorlar, bazen ise karşı takımlarda rekabet ediyorlar. Ve her şeyden önemlisi geleceğin teknolojilerine karşı derin bir iç görü kazanırken çok eğleniyorlar” dedi.

2023'ün teması 'Şarj edilen enerji'

Dereceye giren takımların Houston'a gideceğini belirten Çelebiler, “Yarışmacılar tasarladıkları robotların yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla topluma fayda sağlayacak fikirler üretiyor. Geçtiğimiz yıl toplam 12 takım ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen uluslararası şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Sadece kazananların değil FRC'ye katılan tüm gençlerin dünyanın önde gelen üniversitelerinde burs imkânı kazandığı, uluslararası şirketlerde staj yapma şansı yakaladığı sayısız başarı hikayesi var. FRC aslen bir kültür, dereceye girmek bir yana, bu havayı teneffüs etmek, teknolojiyle haşır neşir olmak, takım çalışmasını deneyimlemek yarışmacılar için en büyük kazanım. FRC gençlere başlı başına bir girişimcilik deneyimi kazanma şansı sunuyor” şeklinde konuştu.

“Teknolojinin gelişimi için internet çok önemli”

Öğrencilere internete erişebilmeleri için destek verdiklerini belirten Çelebi, “Bizim buradaki yerimiz yarışmacılara ve yarışma alanına en hızlı şekilde internet ulaşımını sağlıyoruz. Bir robot tasarlarken internete çok ihtiyaç var. Bu yüzden burada en önemli şeylerden birini öğrencilere karşılıyoruz. Tüm araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Teknolojinin gelişimi için internet büyük bir rol oynuyor. Bir ülkeye yüksek hızlı internet sunarsanız bu toplum çok iyi bir şekilde kalkınabilir. Çünkü burada enerji, zeka, bilim ve çalışkanlık var. Yani biz burada teknoloji ve internet tarafını öğrencilere karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Robot yarışmasının Türkiye ayağı ise 2 Nisan Pazar günü yapılacak olan final yarışlarıyla sonlanacak.