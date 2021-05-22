Lise öğrencileri yemek üretimi ile Türkiye birincisi konumunda

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemek hizmetini karşılamak için Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 30 usta öğretici, 10 öğrenci ve 14 çıraktan oluşan profesyonel bir ekip oluşturuldu. Ekip, yaptığı 4 milyon 619 bin liralık üretimle Türkiye birincisi konumunda.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan sözleşme ile bu yılın başından itibaren malzeme dâhil yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı faaliyetine başlandı. Hastanenin yemek üretimi Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mutfağında başlandı ve sonrasında hastaneye ait mutfak eksikleri giderilerek üretime hastane mutfağında devam edildi. Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptığı 4 milyon 619 bin liralık üretimle Türkiye birincisi konumunda. Yemek hizmeti için gerekli izinler ve olurlar alınarak 30 usta öğretici, 10 öğrenci ve 14 çıraktan oluşan profesyonel bir ekip oluşturuldu. Usta öğreticilerimizin büyük çoğunluğu okulumuz mezunlarından seçildi. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Küçükçekmece'deki mesleki ve teknik liseleri ile çıraklık eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve çırak istihdam ediliyor. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesini ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarımız Sayın Serkan Gür ile Sayın Levent Özil ve Küçükçekmece İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Gözüdok Bakan yardımcımıza eşlik etti.

“Mesleki eğitimin kalitesi artıyor”

Millî Eğitim Bakan Yardımcımız Mahmut Özer, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bu çerçevede Hastane Kalite Yönetim Birimi sorumlusu Serap Akgül'le okulumuzun hizmet kalitesi ve ortam iyileştirmesi çerçevesinde konuşuldu. Bakan Yardımcımız Özer, hastanede personel, hasta ve refakatçiler dâhil tüm birimlere yemek hizmeti verilmesinin öğrencilerimizin işletmelerde kendilerini kanıtlaması bakımından önemli olduğunu kaydetti. Özer sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet üretirse özel sektör daha iyisini ve kalitelisini yapmak zorunda. Devlet üretmezse özel sektörün kalitesinin ne olduğunu bilmemeye mahkûm olacağız. Bizim amacımız kâr etmek değil. Biz bu işi yapıyoruz. Önemli olan öğrencilerimizin üreterek öğrenmesini sağlayabilmek onların üretime katkı sağlaması Yetenekleri ile birlikte iş dünyasında itibarlarını sağlamak bu arada da kamunun ihtiyacını kaliteli bir şekilde karşılamak.”

Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak için yatırımlar yapıldığını belirten Özer, okul ile sektör arasında kurulan iş birliklerini çok önemsediklerini vurguladı. Böylesi bir iş birliğinin gerçekleşmesi için büyük emek veren herkese teşekkür etti.