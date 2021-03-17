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Lise öğrencilerinden duygulandıran 18 Mart anma videosu

Lise öğrencileri 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla video çekerek sosyal medyada paylaştı.


Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir video yayınladı. Öğrenciler eğitimini aldıkları mesleklerden uygulamalar yaparken, şehitlerimizden emanet aldıkları vatana sahip çıkacaklarını dile getirdiler. Onları, şiirler ve türkülerle anarak Atatürk'ün Avustralyalı şehitlerin annelerinin mektuplarına verdiği yanıtları okudular.

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