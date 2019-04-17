Lise öğrencilerinden fizik tedavisini kolaylaştıran proje

11'inci sınıf öğrencileri Bedirhan Emre Köse ve Ahmet Arda Tamahkaroğlu'nun yaptığı 'Fizik Tedavi ve Gelişim Amaçlı Robot Panel' projesi, TÜBİTAK'da 3'üncülük ödülü kazandı. Proje ile fizik tedavisi gören hastaların sıkılmadan tedavi görmesi ve doktora ihtiyaç olmadan tedavilerine devam etmeleri hedefleniyor.

Mektebim Bahçeşehir Kampüsü Fizik Öğretmeni Serpil Yücel'in rehberliğinde 11'inci sınıf öğrencileri Bedirhan Emre Köse ve Ahmet Arda Tamahkaroğlu'nın 'Fizik Tedavi ve Gelişim Amaçlı Robot Panel' projesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nın düzenlediği 50'inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Teknolojik Tasarım dalında Türkiye 3'üncülüğü kazandı. 'Fizik Tedavi ve Gelişim Amaçlı Robot Panel'i ile fizik tedavisi gören hastaları tedavi sırasında motive etmek ve hastaneye gelmeden ya da doktora ihtiyaç olmadan tedavinin devam etmesini amaçlanıyor. Proje sayesinde 4 el hareketi ile fizik tedavisi yapılabildiği ve projenin daha da geliştirilebileceği belirtildi.

''22 proje içinde 3'üncü olduk''

Konu hakkında bilgi veren Mektebim Bahçeşehir Kampüsü Müdürü Yavuz Gölbaşı, ''Arkadaşlarımız 11'inci sınıf Anadolu Lisesi öğrencilerimiz. Yaklaşık 1 yıldır bu proje ile ilgili çalışma ve ön hazırlık yapıyorlar. Proje hazırlık sürecinde TÜBİTAK'ın prosedürleri gereği önce bölge sergisine gitti. Burada yaklaşık bin 200 projeyi eleyerek teknoloji ve tasarım alanında bu projemiz 1'inci oldu. Projemiz, TÜBİTAK tarafından daha sonra Türkiye finalleri için Ankara'ya davet edildi. Ankara'da da 8-12 Nisan tarihleri arasında, final sergisi içinde yer aldı. Jüri teknoloji tasarım alanında bu projeyi Türkiye 3'üncülüğüne laik gördü. Türkiye genelinde TÜBİTAK projelerine 17 bin başvuru var, Ankara finallerinde bu 17 bin başvuru içerisinden teknoloji tasarım alanında 22 proje yer aldı. Bu 22 proje içerisinde de bizim projemiz Türkiye 3'üncülüğüne laik görüldü'' dedi.

Projeye rehberlik yapan Fizik Öğretmeni Serpil Yüce, ''Projemizin ismi; 'Fizik Tedavi ve Gelişim Amaçlı Robot Panel". Bu projeye geçen sene başladık. Projemiz, danışman hocamız Sema Coşkun, eşliğinde yürütüldü. Sonrasında ise proje benim rehberliğimde devam etti. Geçen sene başvuru yaptığımız bölge sergisine, bu sene de başvuru yapıldı. Bölge sergisine seçildik, sonrasında final yarışmalarına girdik ve 3'üncülük derecesi almış olduk. Proje sürecinde çocuklar tabii ki sadece bir ödül almadılar, projenin onlara kattığı çok daha fazla şey oldu. Proje, çocuklar için öncelikle kriz yönetimi, sabır ve sebatla hareket etme, özgüven sahibi olma, sosyalleşme gibi birçok kazanım sağladı.

Neden böyle bir proje yaptıkları konusunda bilgi veren Ahmet Arda Tamahkaroğlu, ''Yaptığımız araştırmalara göre, fizik tedavisi alan hastaların yüzde 50'si tedavilerini yarım bırakıyordu. Bu durum günümüzde ciddi sorun. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi fizik tedavisinin sıkıcı, motive etmeyen bir süreç olmasıdır. Bizde dedik ki; fizik tedavi yöntemine nasıl eğlence katarız ve hastayı tedavi için nasıl motive ederiz? Sonuç olarak bu projeyi ortaya çıkardık. Projemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi geliştirilebilir olmasıdır. Bu proje üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teknolojik tasarım alanında çalışacağız. Bunu geliştirirken aynı zamanda başka projelere yöneleceğiz'' dedi.

''Proje, hastanelerde kullanıma uygun bir proje olacak''

Ödül sürecine değinen öğrenci Tamahkaroğlu, ''İlk başta projeyi hazırladık. Raporumuzu hazırlayıp TÜBİTAK'a gönderdikten sonra bölge sergisine davet aldık. Bölge sergisinde sunumumuzu yaptık, Ankara'ya final sergisine davet edildik. Final sergisinde 5 günlük bir süreç vardı. O süreçte sergide projemizi tanıttık. Jüride sunumumuzu yaptıktan sonra Türkiye 3'üncülüğüne layık görüldük. Projenin geliştirilebilir yanları çok fazla. Geliştirilebilir yanları tamamlandıktan sonra hastanelerde ve evlerde kullanıma uygun bir proje olacak'' şeklinde konuştu.

''Robotun fizik tedavi uzmanları için bir reçete olarak iş görebileceğini düşünüyoruz''

Projenin diğer öğrencisi Bedirhan Emre Köse ise şöyle konuştu: ''Ben projede çoğunlukla tasarıma odaklandım. Arda ise teknolojik kısmıyla uğraştı. Parçaların tasarımını program üzerinden tamamladım. Böylece robotumuzun görümü orijinal olmuş oldu ve bize ait bir görünüme sahip olmuş oldu. Bölge yarışmasına 0.2 prototipi ile gittik. Bölge yarışmasını geçtiğimiz anda yeni modellerimizi tasarladık. Orijinal ve kablosuz versiyonunu yaparak final yarışmasına gittik. Robotumuzun en iyi yanlarından bir tanesi portatif olması. Fizik tedavi uzmanları genellikle reçete veremiyorlar. Tedavi sürecinde ya doktor yanınızda olması gerekiyor ya da evde tek başına cihazınız olmadan çalışmanız gerekiyor. Bu robotun fizik tedavi uzmanları için bir reçete olarak iş görebileceğini düşünüyoruz''.