Lise öğrencilerinden şarj problemini ortadan kaldıracak proje

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'a projeleriyle davet alan Doğa Koleji Halkalı-2 Kampüsü 11. sınıf öğrencileri Ata Şahiner, Işıl Küp, Ege Gökdemir ve Yusuf Ozan Şanlı; festival kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde gerçekleşen “İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması”na katılmaya hak kazandı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"na başvuru yapan Doğa Koleji öğrencileri, yarışmaya katılmaya hak kazandı. Projelerin danışmanlığını, Kolejin Fizik Öğretmeni Özkan Yılmaz ve Mehmet Polat yaptı. Proje elemelerini başarıyla geçerek sunum daveti alan öğrenciler, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da projelerini sergileyecek ve festival süresince; “Su Terazili Yıkım Alarm Sistemi” ve “Peltier Maddesi ile USB Girişli Sınırsız Şarj” projelerinin sunumlarını yapacak. Yarışmada birinci olan takımlara 10 bin lira ödül verilecek.

Öğrenciler, kendilerine ayrılan stantlarda festival süresince ziyaretçilere sunum yapacak. Festival komitesi de, stantları ziyaret ederek yapılan sunumları dinleyecek. Kolejin 11. sınıf öğrencileri Ata Şahiner ve Işıl Küp; “Peltier Maddesi ile USB Girişli Sınırsız Şarj” projesinin sunumunu yaparken; Ege Gökdemir ve Yusuf Ozan Şanlı ise “Su Terazili Yıkım Alarm Sistemi” projesinin sunumunu festival süresince gerçekleştirecek.

Sınırsız şarj imkanı hedefleniyor

“Peltier Maddesi ile USB Girişli Sınırsız Şarj” projesi hakkında bilgi veren öğrenci Ata Şahiner, “Projemizle, elektrik kesintilerinde kullanılabilecek; hem aydınlatma, hem de mum ışığı ve peltier ile kurulacak şarj ünitesi sayesinde ısı enerjisinden elektrik akımı üreterek telefon, mp3 çalar, radyo ve kamera gibi elektronik cihazların sınırsız şarj edilmesini hedefledik” dedi.

Prize ulaşılamayan her ortam için uygun

Projelerinin, prizlere ulaşılamayan her ortam için değerlendirilebileceğini ifade eden öğrenci Işıl Küp, “Oluşturduğumuz tasarım; kafe, restoran ve çay bahçelerindeki masaların üzerinde dekoratif mumluk olarak kullanılabilir. Projemizin hayata geçmesi durumunda; hem elektrik enerjisi sağlayan prizlere bağımlılık ortadan kalkacak, hem de prizlerden elde edilen elektrik enerjisi tüketimi azaltılarak enerji tasarrufu sağlanabilecektir” şeklinde konuştu.

Depremi öngören cihaz

Öğrenci Ege Gökdemir, “Su Terazili Yıkım Alarm Sistemi” projesine ilişkin, “Günümüzde gelişen inşaat sektörüyle binaların temellendirilmesine verilen önem de artmıştır. Fakat bazı binaların temelleri, yeterince incelenmemiş arazilerin üzerine yapılabilmektedir. Bu binalar zamanla eğilir ve bir gün domino taşı gibi yıkılır. Projemiz kapsamında geliştirmek istediğimiz cihazla bu gibi durumların öngörülmesini amaçlıyoruz” dedi.

Binalardaki eğim önceden fark edilecek

Öğrenci Yusuf Ozan Şanlı, binanın en üst katına kurulacak bir su terazisiyle sorunun çözümünün mümkün olduğunu aktarırken; “Binanın en üst katına kurulacak bir su terazisi bu sorunu çözebilecektir. Su terazisine yerleştirilecek olan geri bildirim sistemi en ufak denge değişimlerini kayıt altında tutup, göreceli olarak büyük değişimlerde bina tahliyesi için bir alarm devreye sokacaktır” şeklinde ifade etti.