Lise öğrencilerine üniversiteyi deneyimleme fırsatı

Sisteme ücretsiz erişim sağlanırken, online dersler aracılığıyla öğrencinin uzmanlaşmak istediği bölüm hakkında detaylı bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere üniversite derslerini deneyimlemeleri için Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan “BAU Open Class” sistemiyle eğitim vermeye hazırlanıyor. Binlerce öğrencinin eğitim alabileceği dersler, geleceğin de meslekleri arasında gösterilen derslerden oluşuyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversiteye hazırlanan öğrencilere üniversiteyi ve derslerini deneyimleme fırsatı sağlandığı belirtilerek, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerinin de hedeflendiği kaydedildi. Böylelikle üniversite, yıl içerisinde gerçekleştirdiği birçok etkinlik ve eğitimi dijital platformda “BAU Open Class” ismi altında pek çok başlıkla devam ettirecek.

Yapay zeka ve Big Data Teknoloji 101 dersinde

Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan içerikler ile lise öğrencileri Teknoloji 101 dersinde, ‘Teknolojiye Yön Veren Yapay Zeka', ‘Geleceğin Veri Kayıt Sistemi', ‘Bilginin Gücü Big Data' alanlarında eğitim alma şansına sahip olurken; Psikoloji 101 dersinde ise ‘Ahlaki Kararlarımızı Nasıl Veriyoruz ? Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım', ‘Nöropsikoloji Bakış Açısıyla Beyin ve Bellek: Yanlışlar ve Doğrular', ‘Klinik Psikolojiden Öğrenebileceklerimiz: Salgın, Karantina ve Psikolojik İyi Oluş' konulu eğitimler de alabilecekler. Program kapsamında öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri bölümleri tanırken üniversite deneyimi yaşayarak potansiyellerini de keşfedecek.

Sağlık, hukuk, ekonomi ve medya da müfredata girdi

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için özel olarak tasarlanan ‘BAU Open Class' programında sağlıktan hukuka, ekonomiden topluma, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından medyaya kadar pek çok alanda eğitim almak mümkün. Bu sayede üniversiteye hazırlanan öğrencilerin üniversite yolculuğunda motivasyonlarını arttırmak, kariyer eğilimlerine ve meslek seçimlerine destek olmak amaçlanıyor. Derslere katılım göstermek için https://aday.bau.edu.tr/bauopenclass linkinde yer alan kayıt ekranından ilgili dersleri ve saatlerini seçmek yeterli olacak. Toplam 34 farklı ders ve section'ın yer aldığı bu dijital platformda üniversiteye hazırlanan öğrenciler, ileri butonunu kullanarak ilgilerini çeken dersleri seçip kayıtlarını tamamlayabilecekler. Listedeki derslerden dilediği kadar seçim yapabilecek olan lise öğrencileri, derslerin başlamasından önce ise SMS ile bilgilendirilecekler.

Kayıtların devam ettiği derslere bugüne kadar üniversiteye hazırlanan 3 bin 138 öğrenci kayıt yaptırdı.