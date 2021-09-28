Lise öğrencilerinin başarıları Cumhurbaşkanlığı tarafından taçlandırıldı

Dr. Aziz Sancar tarafından TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanlığı ödülü takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'21'e katıldı. Erdoğan, Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile bilimsel projeler ve yarışmalarda derece elde eden lise öğrencilerine ödüllerini de takdim etti.

Kutup araştırmalarında meteoritlerin daha kolay bulunabilmesi için geliştirdikleri proje ile TÜBİTAK yarışmalarında birincilik ödülü alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencileri Şeyhmus Evren Alhas, Mehmet Metehan Kır ve Eren Tığlı da Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüllendirildi. Ödül alanlar arasında ayrıca 2021 yılında Uluslararası Fizik Olimpiyatları (IPho) milli takımında yer alarak madalya alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Eser İlke Genç, Alper Tezcan, Yaman Bora Otuzbir ve Emir Akdağ ve Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatlarında (IOI) madalya almaya hak kazanan Ege Kabasakaloğlu da yer aldı.

Drone yazılımı ile bilim insanları meteorit parçaları daha kısa zamanda bulacak

TEKNOFEST kapsamında kutup araştırmalarına katkı sağlayan projelerini aktarma imkanı bulduklarını söyleyen Eren Tığlı projenin amacı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tığlı, “Antarktika'da bulunan araştırmacıların bir sorununa çare bulmak istedik. Araştırmacılar sürekli düşen meteorları toplamak için büyük alanları yürüyerek ya da araçlarla kat ediyorlar. Bu alanda tarama yapmak çok fazla iş ve insan gücü gerektiriyor. Bunu kolaylaştırmak için bir drone yazılımı hazırladık. Bu tarz projeleri yaparken özellikle derecelere girmek sırf dereceye girmesek bile bir şeyleri keşfetme duygusu bile çok güzel bir duygu. İnsanlığa ve bilime katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Mehmet Metehan Kır da yazılım hakkında detaylı bilgilendirme yaparak, “Bir İHA'ya ya da drona takılan bir kamera aracılıyla herhangi bir bölgeyi tarıyoruz. Görüntülerini çekiyoruz. Sonra çektiğimiz görüntüleri yazdığımız yazılıma gönderiyoruz. Nesne tanımına sahip bir yazılım. Gösterdiğiniz ve onun hafızasında olan nesneleri tanıyabiliyor. Bu özelliği sayesinde o görüntülerdeki meteorit olabilecek objeleri tanıyıp bilim insanlarına haber veriyor çok kolay bir şekilde de yerleri bulunmuş oluyor. Herhangi bir insan gücü gerektirmiyor. Direk nokta atışı şeklinde hedeflerine ulaşabiliyorlar ve hem insan gücü hem de zaman olarak çok büyük bir kazançları oluyor” şeklinde konuştu.

“Desteklerini esirgemeyen okulumuza çok teşekkür ederiz”

Son olarak Evren Alhas ise yazılımı denediklerinde olumlu sonuçlar aldıklarını ifade ederek, “Biz bu projeyi internetten bulduğumuz fotoğraflarla denedik ve olumlu sonuçlar aldık. Kendimiz yapay olarak oluşturduğumuz fotoğraflarda da denedik onlarda da sorun yok. Yapmış olduğumuz araştırmalar ve çalışmalar sonucunda aldığımız ödüllerden ve başarılardan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bizden bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen okulumuza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Kendi başarım gibi gurur ve mutluluk duydum”

Proje öğretmenleri olan bilişim teknolojileri öğretmeni İsmihan Bahar Turgut da öğrencilerinin başarılarının çok gurur verici olduğunu dile getirerek, “Bu süreçte öğrencilerim gerek yazılım gerek takım çalışması ile birlikte beraber bir çalışma yapmayı öğrenmiş oldular. Geliştirdikleri projede meteorit arama kısmında gerçekten orada çalışan bilim insanlarına katkı sağlayacak bir proje desteği sağlamış oldular. Bu süreçte onların motive olması, gerçekten uygulanabilir bir proje yapmaları beni de çok mutlu ediyor ve daha çok proje yapmak için hepimizi teşvik ediyor” dedi.

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda Türkiye'yi gururlandıran gençler de unutulmadı

Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda Bilgisayar dalında gümüş madalya alan 12. sınıf öğrencisi Ege Kabasakaloğlu ise Cumhurbaşkanlığı'nın, başarılarının arkasında olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Kabasakaloğlu ayrıca katıldığı yarışma hakkında, “Uluslararası Bilim Olimpiyatları adı altında birçok yarışma düzenleniyor. Hepsi de kendi dallarında liseli öğrenciler için en prestijli yarışmalar. Bu yarışmada da olimpiyat formatı gibi çeşitli dallarda sorular çözmeniz isteniyor. Türkiye'de de TÜBİTAK bu yarışmalara takım oluşturmak için sınavlar düzenliyor. İlk beşe girenler de yarışmalara gidiyor. 320 katılımcı arasında her kategoriye ayrı derecelendirme ve madalya veriyorlar” diyerek bilgilendirmelerde bulundu.

“Takip edilip, ödüllendirilmek ülkedeki temel bilimin gelişmesi için çok önemli”

Yaman Bora Otuzbir ise başarılarının takip edilmesinin ülkedeki temel bilimin gelişmesi noktasında çok önemli olduğunu söyleyerek, “Uluslararası fizik olimpiyatlarında gümüş madalya aldım. Bu olimpiyatlar tıpkı sporda olduğu gibi farklı ülkelerden belli sayıda katılımcı ile düzenlenen bir yarışma. Fizik kategorisinde beş kişi katılım sağladı. Ülkemizi temsil ediyoruz. Ben de 350 kişi arasında gümüş madalya aldım. Oldukça gururlu ve mutluyum. Hem ülkemi temsil edebildiğim için hem de kendim çalışıp bir şeyler başardığım için. TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanlığı da bize tekrar ödül verdi. Bu konuda çok gururluyum. Ayrıca başarılarımızın takip edip, ödüllendirilmesi ülkedeki temel bilimin gelişmesi için çok önemli” dedi.