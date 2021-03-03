Lise öğrencilerinin doğa dostu projesine ödül

ve 3. oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Sürdürülebilir gelecek bilincini, geleneklerimizle buluşturuyoruz. Bilim ve sanat öncülüğünde küçük yaşta global başarılara imza atan bir nesil yetiştiriyoruz” dedi.

Türkiye genelinde lise kategorisinde düzenlenen yarışmada İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Ethem Can Kara, Biyoloji Öğretmeni Çiğdem Özgürdal'ın danışmanlığında "Yumuşatıcı Olarak Kullanılabilen Biyoplastik Poşet" projesiyle 1. oldu.

İTÜ ETA Vakfı Acıbadem Bilim Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden Dilara Demirkılıç ve Nil Öztürk, Fizik Öğretmeni Merve Pınar Tekin'in danışmanlığında, "Likit Lens Modifiyeli Organik Solar Panel" isimli projesi ile 3. sırayı aldı.

“İTÜ'nün desteği, bilimin ışığına dönüşüyor”

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Bir öğrencimiz; çevreye olan yıkıcı etkileri bilinen ve yüzyıllar boyunca yeryüzünden yok olmayan plastik poşetlerin yerine, kısa zamanda çözünerek yok olabilen ve doğaya zarar vermeyen, çamaşır yıkarken yumuşatıcı yerine kullanılabilen doğa dostu biyoplastik poşet üretti. Geliştirdiği biyoplastik poşet doğada atık oluşturmayarak, günlük yaşama faydalı ve ev ekonomisine katkı sağlayan bir çözüm olmuştur. Bir başka projede, Likit Lens Modifiyeli Organik Solar Panel projesi ile öğrencilerimiz güneş enerjisinin elektriğe dönüşmesine yardımcı organik bir kaynak hazırladı. Ayrıca çevreyi daha az kirletecek bir şekilde enerji üretimini sağlamak üzerine çalışmalarını tamamladılar. Güneş enerjisinden en etkili biçimde yararlandılar. Geleceğimize matuf bu başarılar, eğitim anlayışımızın da dışa vurumudur. İTÜ'nün desteği ile eğitimdeki bilim nosyonumuz güçlenmiş ve çocuklarımıza ışık olmuştur. Yarışmadaki başarıları için önce çocuklarımızı, anne-babalarını ve elbette onlara kılavuzluk eden öğretmenlerini de kutlarım” dedi.