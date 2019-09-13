Lise öğrencilerinin robotları yarışacak

Tezmaksan Akademi, Fikret Yüksel Vakfı ile önemli bir iş birliğine imza attı. İki eğitim kurumu arasındaki iş birliği kapsamında yarışmaya katılacak öğrencileri ve takımları eğitecek olan mentorlara eğitim verilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşecek eğitimler, bir gün sürecek. Eğitimler kapsamında öğretmenler, yarışmaya katılacak olan öğrencilere ve takımlara eğitim verecek. Eğitimlere 12 farklı şehirden farklı branşlarda 100 öğretmen katılacak. Lise öğrencilerinin yaptıkları robotlarla katıldığı yarışmanın Türkiye ayağı 6- 11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Tezmaksan Akademi Başkanı Hakan Aydoğdu, önemli bir projeye imza attıkları için gururlu olduklarını aktardı. Aydoğdu, eğitimlere 12 farklı şehirden farklı branşlarda 100 öğretmenin katılacağının altını çizdi.

Fikret Yüksel Vakfı Türkiye Temsilcisi Ayşe Selçok ise “Her şey gibi robot da takım tezgahlarıyla üretiliyor. FRC'yi organize edip fırsat eşitliği oluşturmak adına eğitim faaliyetlerine devam ederken, ‘Yeni Başlayan Mentor Hedefli Eğitim Programına' talaşlı imalat süreçleri konusunu da programa eklemek istedik.” dedi.