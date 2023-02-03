Lise öğrencilerinin yüzde 30'u obezite

Lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırıldığı çalışmada çocukların yüzde 30'u obezite çıktı. Araştırmayı yürüten Uzman Diyetisyen Cemre İnan, “İleriki yaşlarda birçok hastalığın sebebi olabilecek obezitenin önüne geçebilmek için çocukların ve ailelerinin beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor” dedi.

Uzman Diyetisyen Cemre İnan, İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde 2022 yılında yaptığı yüksek lisans tezi için lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını araştırdı. 60'ı kız 45'i erkek toplamda 105 öğrenci üzerinde yaptığı çalışmada çocukların yüzde 30'u obezite çıktı.

Beslenme alışkanlıklarının çocukluktan itibaren önemli olduğunu ve bu yüzden böyle bir araştırma yaptıklarını aktaran Uzman Diyetisyen Cemre İnan, “Bu çalışmayı yaparken amacımız lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının ne kadar sağlıklı ya da ne kadar sağlıksız odluğunu görebilmekti. Çünkü çocukluk veya ergenlik döneminde edindiğimiz sağlıksız beslenme alışkanlıkları ilerleyen dönemlerde yani yetişkinlik ve yaşlılık döneminde hastalıklar açısından bizim için risk faktörü oluşturuyor” dedi.

Meyve posası çok az, hamur işi ve paketli gıda tüketimi çok

Yapılan araştırmayı ve sağlıksız beslenen çocukların beslenme alışkanlıkları hakkında da detaylı bilgilendirmelerde bulunan Cemre İnan, “Araştırmamız 105 öğrenci üzerinde yapıldı. 60 kız 45 tanesi erkek öğrenciden oluşuyordu. Maalesef sonuçlar hiç de iç açısı değildi. Yüzde 30'a yakın bir rakamda obez olarak sonuçlandı. Ayrıca ebeveynlerin beslenme konusundaki bilgi düzeyleri ve alışkanlıklarının onlar üzerinde çok fazla etkili olduğunu gördük. Bu yüzden hem ebeveynlerin hem de çocukların beslenme alışkanlıklarını kesinlikle düzene sokmaları gerekiyor. Bizim edindiğimiz sonuçlarda meyve ve sebze tüketimi çok azdı. Bunlardan çok, evdeki hamur işine, ekmeğe, poğaçaya, abur cubur ve paketli gıdalara çok fazla yönelimleri var. Posa tüketimi dediğimiz, meyvelerin kendisinde içeriğinde bulunan ve bağırsaklarımızın da çalışmasına yardımcı olan bileşenlerin de tüketimi azdı. Çünkü meyveyi daha çok sıkarak meyve suyu olarak tüketiyorlar. Ayrıca kahvaltı öğünlerini de atlıyorlar ve bu yüzden de diğer öğünlerde daha fazla yiyorlar. Bu da daha hızlı ve fazla yemelerine sebep oluyor. Böylelikle de hastalıklar artıyor yani zincirleme olarak bu olay gelişiyor” şeklinde konuştu.

Sosyalleşme bile ekranda, fiziksel aktivite şart

Sadece beslenme alışkanlıklarından dolayı değil yaşam şeklinden dolayı da obezite oranlarında yükselme olduğunu hatırlatan İnan, “Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklar sokaklardan ziyade ekran başına yöneldiler ve fiziksel aktiviteleri azaldı. Sosyalleşmeleri de ekran ardından olmaya başladı. Öğrencilerin fiziksel aktivite yapmaları gerekiyor. Bu anlamda sevdikleri fiziksel aktiviteyi yapmaları bu fiziksel aktivitenin devamı açısından çok önemli. Hem kas gelişimleri hem sosyalleşebilmeleri hem de daha iyi bir duygu durumuna geçebilmeleri için fiziksel aktiviteyi mutlaka haftada en az 3 gün yapmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra saat 23.00'ı geçmeyecek şekilde günde en az 8-10 kadar uyumaları lazım” diyerek sözlerini sonlandırdı.