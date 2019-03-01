Lise öğrencisi Aleyna Nazlı kansere yenik düştü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım tedbiri ile çocuk evlerinde yaşayan lise öğrencisi Aleyna Nazlı Diner 4 senedir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji servisinde kanser tedavisi görüyordu. Kanserle mücadele eden Aleyna Nazlı yapılan tüm tedavilere rağmen kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Hastanede yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Aleyna Nazlı'nın cenazesi Başakşehir Tunahan Camii'ne getirildi. Arkadaşları ve sevenlerinin katıldı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra genç Aleyna'nın naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Küçükçekmece Hadımköy Gülbahçe mezarlığına getirilen cenaze dualar eşliğinde toprağa verildi.