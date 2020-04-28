Lise öğrencisi Busenur ‘Mimari Moda Tasarımı' yarışmasını kazandı

İngiltere'nin moda tasarımı, pazarlama ve görsel iletişim alanlarında önemli üniversitelerinden Londra Regent's Üniversitesi'nin düzenlediği Mimari Moda Tasarımı yarışmasına katılan lise öğrencisi Busenur Simon, 23 farklı ülkeden gelen 137 başvuru arasında birinci olma başarısı gösterdi.

Londra'da bulunan Regent's Üniversitesi'nin düzenlediği Mimari Moda Tasarım Yarışması'nı kazanan TED Rönesans Koleji Vakfı Özel Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Busenur Simon, yarışmaya 'Wearable Architecture (Giyilebilir Mimari)' kategorisinde başvurdu. Çalışmasını, Paris'teki Frank Gehry tasarımlı Louis Vuitton Foundation binasından esinlenerek oluşturan Busenur, binanın döngüsel hareketlerini, moda dünyasının yumuşak kumaşlarıyla tasarlayarak mimarinin sert ve katı yapısını farklı bir şekilde yorumlamayı hedefledi.

Busenur, ayrıca modanın önemli bir markasının binasını yine bir moda tasarımında ironik şekilde kullanarak esprili bir yaklaşımla sergiledi.

'Giyilebilir Mimari' tasarımıyla finalde birinci olma başarısı gösteren Busenur'un tasarımı, Ağustos 2020'de Londra Regent's Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet defilesinde, profesyonel bir modelin üzerinde gösterime çıkacak ve fotoğraf çekimi gerçekleştirileceği açıklandı. Tasarım ayrıca üniversitedeki sergide de yer alacak.

Ödülünü Londra'da Regent's Üniversitesinin Sanat Bölüm Başkanından alacak Busenur, hislerini şu şekilde aktardı: "Sevdiğim şeyi yaparken sarf ettiğim emeğin ve bana verdiği zevkin başkalarına da aynı şekilde geçtiğini görmek ve sonucunda başarılı olabilmek beni çok mutlu etti."