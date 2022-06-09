Lise son sınıf öğrencilerine sınav öncesi motivasyon

12. sınıf öğrencileri Pendik Gençlik Kampında çeşitli doğa aktiviteleri yaparak sınav stresini atıyor.

Pendik Belediyesi yaklaşan üniversite sınavı öncesinde lise son sınıf öğrencileri için motivasyon etkinlikleri düzenliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle ortaklaşa yürütülen etkinlikte son sınıf öğrencileri Pendik Gençlik Kampı'nda ağırlanıyor. Doğanın içerisinde temiz havada yürüyüşle başlayan programda voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol, koca ayak, canlı langırt gibi çeşitli oyunlar ve sportif aktiviteler yapılıyor. Öğrenciler aynı zamanda alanda eğitmenler eşliğinde ok atıyor. Gençlik Kampı'nda öğrenciler eğlenceli vakit geçirerek streslerini atıyor. Etkinliklerin eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.