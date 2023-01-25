Liseli gençler Çiftalan Gençlik Kampı'nda buluştu

Eyüpsultan Belediyesi'nin 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı sömestir tatiline giren öğrenciler için düzenlediği, birbirinden renkli program ve eğlenceli aktivitelerden oluşan Eyüpsultan Sömestir Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

Öğrencilerin aileleriyle birlikte tatilin keyfini doyasıya çıkarmaları için 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Eyüpsultan Sömestir Festivali'nde 13 günde 130 etkinlik düzenleniyor. Eyüpsultan Sömestir Festivali çerçevesinde lise öğrencileri Çiftalan Gençlik Kampı'nda bir araya geldi. Çiftalan Gençlik Kampı'nı gezme fırsatı bulan öğrenciler, kampta eğlenceli bir gün geçirdi.

Kamp ateşinin etrafında halay çekip horon oynayan gençler; futbol, basketbol, masa tenisi, voleybol oynayıp, eğlence parkurunda tatilin ve kampın keyfini doyasıya çıkardı.

Ayrıca kampa katılan Genç Eyüpsultanlılara da "Genç Eyüpsultan" uygulamasında kullanılmak üzere dijital 100'er elmas verildi.