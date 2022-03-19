Liseli gençlerden 'sessiz mavi çığlık'

Liseli öğrenciler, “Young Reporters of the Environment (YRE)” makale ve kamu spotu videosu'' dallarında yarışmaya katıldı. Türkiye'den 11-25 yaş arası öğrencilerin katıldığı yarışmada öğrenciler, belirledikleri konu üzerinden ortak çalışmalar yaparak çevreye olan duyarlılıklarını ortaya koyuyor.

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın da desteğiyle düzenlenen yarışmaya, 'Sessiz mavi çığlık' projesiyle katıldı. Plastik atıkların deniz kirliliğine etkisine dikkat çekmek için “çevrenin genç sözcüleri'' projenin ilk ayağında hem konunun detaylarını öğrenmek hem de arkadaşlarını bu konuda bilinçlendirmek için çalışma yaptılar. ‘Mavi dedektif' eğitimlerini alan öğrenciler bu eğitimlerde denizleri kirleten atıklar ve iklim değişikliği hakkında bilgilenirken öğrenciler ayrıca proje hazırlama ve sunma tekniklerini de öğrendiler. Bu eğitimlerde aldıkları bilgileri akran eğitimi ile okullarındaki arkadaşlarına anlatan öğrenciler daha sonra sosyal medyada bu projeyle ilgili paylaşımda bulundular.

Projenin ikinci ayağında ise insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurulması için çalışan Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın başlattığı “Plastiksiz Denizler” online imza kampanyasına hazırladıkları afişler ile okullarında, çevrelerinde ve sosyal medya kaynaklarında duyurmaya çalışarak insanları bu projeye destek olmaya çağırdılar.

Öğrenciler, “Sessiz mavi çığlık' projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden, uzmanlık alanı Yaşam Bilimleri, Hidrobiyoloji, Limnoloji ve Temel Bilimler olan Prof. Dr. Aydın Akbulut ile plastik atıkların deniz kirliliğindeki rolüne dikkat çekmek ve bu konuda bilgi edinmek için online bir röportaj yaptılar. Akbulut, denizlerdeki plastik atıkların kirliliğe etkisiyle ilgili sorulara, ‘Bu durum sadece elimizdeki bir poşetin denize düşmesi ile denizin kirlenmesi değil, plastiğin üretim başlangıcından itibaren ele alınması gereken bir sorundur' şeklinde cevap verdi. Yaptıkları röportajları yayınlayarak plastik tüketiminde farkındalık yaratmaya çalışan öğrenciler, geri dönüşümü artırmak ve mesajlarını duyurmak ve toplumu bilinçlendirmek için çalışmaya başladı.

Öğrenciler projenin son ayağında yaptıkları bütün faaliyetlere sessiz bir farkındalık oluşturarak bir video hazırladılar. Sadece işaret dili kullanılarak hazırlanan videoda ‘Her yıl 100 milyonun üzerinde plastik atığın denizlerimizin mavisini kirlettiğini biliyor musunuz? İnsanlar bu şekilde denizleri kirletmeye devam ederse çocuklarımız bu mavilikleri hiç göremeyecek. Biz plastik atıkların deniz kirliliğine etkisine duyarsız kalmadık, siz de bu sessiz çığlığa kulak verin' mesajını verdiler.