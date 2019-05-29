Liseli kız öğrenciler Avrupa'da mesleki eğitim alıyor

Erasmus kapsamında hazırlanan proje ile Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı öğrencileri Avrupa'da Kadın Giysi Kalıpları Hazırlama eğitimi aldı.

11'inci sınıfta okuyan 18 kız öğrenci ve 6 öğretmenin katıldığı proje Macaristan ve İtalya'da gerçekleşti. 14 gün süresince gittikleri ülkelerde bilgisayarlı kalıp hazırlama eğitimleri alan öğrenciler ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini de gezmeyi ihmal etmedi. Meslek liselerinde yaygınlaşan bu etkinliklerle öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, mezun olduktan sonra istihdam imkanlarını arttırmak amaçlanıyor.