Liseli Murat rekora doymuyor

Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan 17 yaşındaki lise öğrencisi Murat Sezmiş, Serbest Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda art arda Türkiye Şampiyonu olurken, bu ay yapılan İstanbul turnuvasında da birinci oldu.

17 yaşındaki lise öğrencisi Murat Sezmiş, güreşte rekora doymuyor. 2017 ve 2018 yıllarında Serbest Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda art arda Türkiye Şampiyonu olan Murat Sezmiş, bu ay yapılan İstanbul turnuvasında da birinciliği kimseye kaptırmadı. Genç sporcu, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Balkan Şampiyonası'nda da kilosunda Türkiye'ye altın madalya getirmişti.

Kağıthane Belediyesi Spor Kulübünde çalışmalarını sürdüren 12. sınıf öğrencisi Murat Sezmiş, en büyük hedefinin güreş milli takımına girmek ve Dünya Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.