Liseli öğrenciler projeleriyle çevre kirliliğine çözüm aradı

Liseli gençler, Türkiye'de lise düzeyinde ilk kez kurulan Evreka Ön Kuluçka Merkezi'nde "Çevre Kirliliğine Çözüm” temalı projeleriyle yarıştı. 25 projenin yer aldığı yarışmada birincilik ödülü “Akıllı Su Bataryası” projesiyle Kültür2000 Koleji Fen Lisesinden Alp Tuna'nın oldu.

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Anadolu-Fen Lisesi öğrencilerine yönelik olarak Türkiye'de lise düzeyinde ilk defa kurulan Evreka Ön Kuluçka Merkezi, “Çevre Kirliliğine Çözüm” temalı bir yarışma düzenledi. Öğrencilerin, üniversiteye başlamadan önce kazanacağı girişimcilik becerisi ve yeni kirleri uygulamaya dönüştürebilme yollarını öğrenmelerine destek olan “ön kuluçka” sürecinde öğrenciler, yıl boyunca alanında uzman mentorlarla bir araya geldi.

Sene içerisinde hayata geçirilen çalışmalardan finale kalan 25 proje, aralarında İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, Junior Leaders Camp Kurucusu, IK Profesyoneli Yasemin Merih Alparslan ile melek yatırımcı ve Boğaziçi Üniversite Öğretim Üyesi Gülin Yücel'in olduğu jüri tarafından değerlendirildi. Ödül törenine katılan diğer öğrenci ve akademisyenlerin de dijital ortamda anlık oylamalarıyla ilk üçe giren projeler belirlendi.

Çevre kirliliğine çözüm teması ile düzenlenen yarışmada birincilik ödülünü “Akıllı Su Bataryası” projesiyle Kültür2000 Koleji Fen Lisesinden Alp Tuna, ikincilik Ödülünü "Akıllı Ambalajlama“ projesiyle Kültür Koleji Fen Lisesinden Elif Nazlı Keskin ve Zümrüt Naz Avcı, üçüncülük ödülünü ise “Haliç Projesi” ile Kültür Koleji Fen Lisesinden Ramazan Bayram ile Eren Tatar kazandı.