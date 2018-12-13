Liseli öğrenciler üniversitelerini seçiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan liseli 4 bin 200 öğrenci, “Üniversitemi Seçiyorum” projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından üniversitelere götürülüyor. Öğrenciler hem üniversitelerin akademik kadrolarından sunduğu imkanlara kadar bilgi alıyor hem de kampüste zaman geçirerek üniversiteli olmanın heyecanını yaşıyor.

Üniversite sınavlarına hazırlanan liseli öğrencilere yönelik Bağcılar Belediyesinin 5 yıl önce başlattığı “Üniversitemi Seçiyorum” projesi devam ediyor. Kararsız öğrencilere yol göstermek, kararlı öğrencilere ise istediği okulları yakından tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik 19 Kasım'da başladı. Belirlenmiş okullardan 150'şer öğrenci, otobüsle devlet ve özel üniversitelere götürülüyor. Lise son sınıf öğrencileri kampüs içinde bir gezinti yaptıktan sonra binanın sınıfları, kantini, kütüphaneleri, spor alanları ve sosyal tesislerini dolaşıyor. Ziyaretçi öğrenciler, üniversitenin öğrenci kontenjanı, üniversite sınav puanı, öğretim üyesi kadrosu ve diğer sosyal ve kültürel imkanlarıyla ilgili bilgi alıyor.

“Bu turlar sınav öncesi öğrenciler için bir motivasyon oluyor”

Dersliklere girerek üniversite sıralarında oturan öğrenciler, bir günlüğüne de olsa üniversiteli olmanın heyecanını yaşıyor. Üniversite adayı gençler, büyükleriyle sohbet ederek de keyifli ve yararlı zaman geçiriyor.

Kültür gezilerine olan yoğun ilgiden memnun kaldığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Geleceği inşa edecek olan gençlerin yeteneklerine uygun doğru tercih yapabilmeleri için bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımız üniversitelerde derslere girerek o atmosferi soluyorlar. Bu turlar sınav öncesi onlar için bir motivasyon oluyor” dedi.

Bu yıl şimdiye kadar 2 bin 700 lise son sınıf öğrencisi üniversiteleri gezdi. 31 Aralık tarihinde sona erecek “Üniversitemi Seçiyorum” gezisinden toplam 4 bin 200 liseli öğrenci yararlanacak.