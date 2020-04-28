Liseli öğrencilerden polislere siperlik desteği

Beykoz'da lise öğrencileri, evlerinde 3D yazıcı ile ürettikleri 75 adet siperlik maskeyi polis ekiplerine hediye etti. Öğrencilerin bu anlamlı desteği takdir topladı.

Beykoz Boğaziçi İmam Hatip Lisesi öğrencileri, evlerinde 3D yazıcı ile 75 adet siperlik maske üretti. Okul idaresi, üretilen siperlikleri Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine hediye etti. Liseli öğrencilerin bu anlamlı desteği takdir topladı.