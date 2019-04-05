Liseli Sude Mete, ölümüne neden olan şoförle eşdeğer kusurlu bulundu

Pendik'te okula gittiği sırada 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan otobüs şoförünün yargılandığı davada, kusur tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor mahkeme ulaştı. Raporda, kazada hayatını kaybeden genç kız ve otobüs şoförünün eşdeğer oranda kusurlu oldukları kaydedildi.

Pendik'te okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan otobüs şoförü Tarık Ulka'nın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 50'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tarık Ulka katılırken, taraf avukatları ile kazada hayatını kaybeden Sude Mete'nin ailesi de salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden kusur durumuna ilişkin istenen raporun dosyaya gönderildiğini tutanağa geçirdi.

‘Sanıkla hayatını kaybeden genç kız eşdeğer oranda kusurlu'

Raporda, sanık sürücünün otobüs durağından yolcu alıp hareket ettikten sonra sol tarafından otobüsün önüne doğru kontrolsüzce koşarak giren yayayı fark etmeyip kontrolsüzce seyrine devam ettiği, otobüsünün sağ ön kısmıyla yayaya çarpıp üzerinden geçmesiyle kazanın meydana geldiği anlatıldı. Sanık sürücünün meydana gelen kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle kusurlu olduğu, mütevaffa yaya Sude Mete'nin ise karşıdan karşıya geçmeden önce yol üzerindeki taşıt trafiğini kontrol etmesi, kontrollü bir şekilde karşıya geçmesi gerekirken bu hususlara riayet etmediği, kendi can güvenliğini tehlikeye atarak duraktan yolcu aldıktan sonra hareket eden otobüsün önünden karşıya geçtiği sırada meydana gelen kazada kusurlu olduğu kaydedildi.

Kazanın meydana gelmesinde sanık sürücü ve kazada hayatını kaybeden genç kızın eşdeğer oranda kusurlu oldukları belirtildi.

“Sanığın gözünde ve kulağında işitme kaybı vardır”

Duruşmada söz alan Sude Mete'nin ailesinin avukatı İlker Başer, raporu incelediklerini söyleyerek, “Raporda eksiklikler mevcuttur. Sanığın sol gözündeki görme kaybı ve kulağındaki işitme kaybı ve böbrek eksikliğinden dolayı yaşanan endikasyonlar, bir önceki adli tıp raporundaki şoförlük yapamayacağına dair mütalaa rapora yansıtılmamıştır. Bu hususların değerlendirilerek tekrar rapor düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

Sanık avukatı ise raporu inceleyip beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme ara kararında, sanık avukatına rapora karşı beyanda bulunmak için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sürücü Tarık Ulka'nın kullandığı otobüs ile 30 Aralık 2016 tarihinde Pendik ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde seyri sırasında, duraktan yolcu alıp hareket ettikten 15 metre sonra seyir yönüne göre taşıt yolunun solundan sağına geçmek isteyen yaya Sude Mete'ye tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği anlatılmıştı.

İddianamede, Tarık Ulka'nın "taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sanık Tarık Ulka tali kusurlu, yaya Sude Mete asli kusurlu bulunurken, mahkeme aşamasında alınan bilirkişi raporunda ise sürücünün asli kusurlu, genç kızın tali kusurlu olduğu tespit edilmişti.