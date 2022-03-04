Liseliler 7.2'lik deprem heyecanını yaşadı

Deprem Haftası sebebiyle Bağcılar'da bir lisede gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, rol aldıkları tatbikatta hem heyecanlı anlar yaşadı hem de yaşanabilecek bir depremde neler yapacakları konusunda bilgi sahibi oldu.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye'deki tüm okullarda olduğu gibi bugün Bağcılar'da da deprem tatbikatı yapıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta BAĞKUT (Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma), AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), YARKUR (Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği), İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay, İstanbul İtfaiyesi ve polis ekipleri yer aldı.

Öğretmenler öğrencileri sakinleştirdi

Senaryoya göre alarm çaldıktan sonra İstanbul merkezli 7.2 şiddetinde deprem meydana geldiği anons edildi. Alarm sesiyle birlikte okulda hareketli dakikalar yaşandı. Sarsıntının bitmesinin ardından “Tahliyeye başla” komutunu duyan öğrenciler sınıf öğretmenlerinin koordinesinde okuldan çıkış yaptılar. Bir yandan öğretmenler tarafından öğrenciler sakinleştirilirken bir yandan da kriz masası oluşturuldu. Olay yerine gelen AFAD gözlemcileri, itfaiyeciler, BAĞKUR ve YARKUR ekipleri, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altında kalanlar için gözle, sesle ve dinleme cihazlarının yanında eğitimli köpekler molozlar altında mahsur kalan öğrenciler arandı.

Enkazdan çıkarılan öğrenciler, ekiplerin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Okulun en üst katında mahsur kalan öğrenciler, sedyelere bağlanarak yatay ve dikey sistemle aşağı indirildi. Gerçeği aratmayan ve her anı heyecan dolu tatbikatta öğrenciler, deprem hakkında öğrendiklerini uygulama imkanı buldu. Tatbikat, İlçe Müftüsü Celal Büyük'ün yaptığı duayla sona erdi. Programa; Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.