Liseye Geçiş Sınavı için geri sayım başladı

Tüm 8. sınıf veli ve öğrencilerinin heyecanla beklediği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 1 Haziran 2019 Cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılıyor. Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman ve Ortaokul Koordinatörü Elvin Öven Güçbilmez, sınav öncesi önemli tavsiyelerde bulundu.

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl 1 Haziran 2019 Cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. 155 dakika sürecek sınavda öğrenciler; içerisinde Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü derslerine ait soruların bulunduğu sözel bölümü ilk 75 dakikada tamamlayacak. 45 dakikalık aradan sonra Fen Bilimleri ve Matematik sorularının yer aldığı sayısal bölümü çözecekler. Sayısal ya da sözel bölüm içerisinde nasıl bir sıra ile soruların çözüleceği ise tamamen öğrencilerin bireysel tercihlerine bırakılacak. Ancak, öğrencilerin tüm yıl boyunca izledikleri sırayı bozmamasında fayda var.

Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman ve Ortaokul Koordinatörü Elvin Öven Güçbilmez, sınava sayılı günler kala, öğrenciler için önerilerde bulunuyor.

Elvin Öven Güçbilmez, LGS'nin, geçmiş yıllarda düzenlenen sınavlardan farklarını şöyle açıklıyor:

“LGS, daha önce öğrencilerimizi hazırladığımız TEOG, SBS, OKS gibi liselere geçiş sınavlarından farklı bir sınav. Sadece sözel bölüm için değil, sayısal bölüm için de okuduğunu anlamaya, doğru yorumlamaya, gerektiğinde analiz ve sentez yapmaya dayalı bir sınav. Daha zor demek doğru olmaz ancak mantık olarak biraz farklı olduğunu söyleyebiliriz. LGS, öğrencilerimizi doğru görsel okumaya, yorum yapmaya, analitik düşünerek problem çözmeye yönlendiren bir sınav ve müfredat içeriklerini günlük yaşamla modelleyen sorulardan oluşuyor”

Sınav sabahı kaygı yaşamamak için yapılması gerekenler

Sibel İzgiman, öğrencilerin sınav günü her zamanki gibi kahvaltı etmeleri ve rahat kıyafetler tercih etmelerini önerirken; “Sınav sabahı ulaşım sıkıntısı ve okulu bulma kaygısı yaşamamak için, ailenizin de desteğiyle sınava gireceğiniz binayı mutlaka önceden görün. Sınava iki kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve pet şişe içinde su götürebilirsiniz. Kimliklerinizi ve sınava giriş belgelerinizi de yanınıza almayı unutmayın” dedi.

“Sınav vurgusu yapmamaya dikkat edin"

İzgiman, sınav öncesine özel olarak yapılan aktivitelerin, çocuğun psikolojisine “sınav vurgusu” yaptığını belirterek "Aileler çocuklarını elbette desteklemeli ancak sınav öncesinde de her zamanki gibi davranmalarını öneriyorum. Çünkü, farklı davranmak ve özel bir şey yapmak, sınava yüklenilen anlamı, sınav vurgusunu çoğaltır. Kaygı bulaşıcıdır, aileler kaygılarını çocuklarına yansıtırsa çocuklar da heyecanlanacaktır” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Ortaokul Koordinatörü Elvin Öven Güçbilmez ise sınav haftası uyku ve beslenme rutininin bozulmaması gerektiğine dikkat çekti. Güçbilmez, “Vücut rutininizi bozmayın, ağır yiyeceklerden uzak durarak yeterli uykuyla zihninizi dinlendirin” dedi.

Öğrenciler ders çalışmayı ne zaman bırakmalı?

En önemli noktanın günlük rutini bozmamak olduğunu belirten Güçbilmez, “Öğrenciler, sınav gününden iki gün önce çalışmayı bırakabilir, ya da sınav gününe kadar çalışmayı alışkanlık edinmiş öğrenciler son gün bile kendilerini yormadan çalışabilir. Öğrencinin rutinini bozmaması önem taşıyor. Son hafta sözel derslerin tekrar çalışmaları, bilgilerin tazelenmesini sağlayacaktır” dedi.