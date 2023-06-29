Hepsiburada'da bulunan, sezonun trend parçalarını bir araya getiren LITHE markasının yeni koleksiyonu satışa sunuldu.

Hepsiburada, LITHE markasının ilk koleksiyonunu moda tutkunlarıyla buluşturuyor. Verilen bilgiye göre; Hepsiburada platformunda satışa sunulan LITHE, trend ve yenilikçi ürün tasarımları ile günümüz moda trendlerini yakından takip etmek isteyen kadınların tarzına hitap ediyor. Ulaşılabilir fiyatların yanı sıra canlı ve özgüvenli tarzıyla son moda ürünler sunan markanın koleksiyon parçalarının her biri birbiriyle kolaylıkla kombinlenebilirken, hem rahatlık hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor.