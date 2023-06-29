İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

LITHE markasının yeni koleksiyonu satışa sunuldu

Hepsiburada’da bulunan, sezonun trend parçalarını bir araya getiren LITHE markasının yeni koleksiyonu satışa sunuldu.

Hepsiburada'da bulunan, sezonun trend parçalarını bir araya getiren LITHE markasının yeni koleksiyonu satışa sunuldu.


Hepsiburada, LITHE markasının ilk koleksiyonunu moda tutkunlarıyla buluşturuyor. Verilen bilgiye göre; Hepsiburada platformunda satışa sunulan LITHE, trend ve yenilikçi ürün tasarımları ile günümüz moda trendlerini yakından takip etmek isteyen kadınların tarzına hitap ediyor. Ulaşılabilir fiyatların yanı sıra canlı ve özgüvenli tarzıyla son moda ürünler sunan markanın koleksiyon parçalarının her biri birbiriyle kolaylıkla kombinlenebilirken, hem rahatlık hem de stil sahibi bir görünüm sunuyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.