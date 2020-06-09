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Liverpool, Adam Lallana'nın sözleşmesini uzattı

İngiliz ekibi Liverpool, 32 yaşındaki futbolcusu Adam Lallana’nın sözleşmesini temmuz ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı.

İngiliz ekibi Liverpool, 32 yaşındaki futbolcusu Adam Lallana'nın sözleşmesini temmuz ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı.


Premier Lig takımlarından Liverpool, İngiliz futbolcusu Adam Lallana'nın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lallana'nın sözleşmesi temmuz ayının sonuna kadar kadar uzatıldığı duyuruldu. Başarılı futbolcunun sezon sonundan sonra takımdan ayrılacağı ifade edildi.


2014 yılından beri Liverpool forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, 178 resmi müsabakaya çıktı ve 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı.

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