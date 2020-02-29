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Liverpool ilk yenilgisin aldı

Premier Lig’in 28.

Premier Lig'in 28. haftasında Watford deplasmanına konuk olan lider Liverpool, rakibine 3-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.


Premier Lig'in 28. haftasında namağlup unvanlı Liverpool, deplasmanda Watford ile karşılaştı. Vicarage Road Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 54 ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Gollerin şokunu üzerinden atmaya çalışan Liverpool, rakip kaleye baskısını artırsa da 72. dakikada Troy Deeney fileleri havalandırarak Watford'u 3-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi Watford oldu. Bu sonuçla Liverpool ligde ilk yenilgisini almış oldu. Liverpool 79 puanla liderliğini sürdürürken, Watford ise puanını 27'ye yükseltti.

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