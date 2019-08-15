UEFA Süper Kupa finalinde penaltılarla Chelsea'yi deviren Liverpool, kupasını aldı.

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 eşitlikle sona eren mücadelede Liverpool, seri penaltılarda rakibini 5-4 yenerek, kupanın sahibi oldu. Bu yıl Şampiyonlar Ligi kupasını da müzesine götüren Kırmızılar, Süper Kupa'yı da Beşiktaş Park'ta düzenlenen seremonide kaldırdı.

Madalya töreninde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

Öte yandan finalist Chelsea de törende ikincilik madalyalarını aldı.