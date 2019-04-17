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Liverpool, Porto'yu farklı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 2-0 yendiği Porto’yu rövanşta da 4-1 mağlup eden Liverpool adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 2-0 yendiği Porto'yu rövanşta da 4-1 mağlup eden Liverpool adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla İngiliz ekibi, Barcelona'nın rakibi oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Portekiz ekibi Porto, Estadio do Dragao Stadyumu'nda İngiliz ekibi Liverpool'u konuk etti. 26. dakikada Salah'ın pasında topla buluşan Mane İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 65. dakikada Salah'ın golüyle Liverpool farkı 2'ye çıkarırken, Porto 68. dakikada Eder Militao ile skoru 2-1'e getirdi. 77. dakikada Roberto Firmino farkı yeniden 2'ye çıkarırken, 84. dakikada Virgil van Dijk maçın skorunu tayin etti. (1-4)


Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Liverpool, bu turda Barcelona'nın rakibi oldu.

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