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Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı

Premier Lig’de bu sezon şampiyon olan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.


İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, Chelsea'yi 5-3 mağlup ettiği maçın ardından kupasını aldı. Anfield'ta oynanan maçtan sonra kaptan Jordan Henderson kupayı kaldırırken, puanını 96'ya çıkartan Liverpool, Newcastle United deplasmanında galibiyet alınması halinde sezonu 99 puanla tamamlamış olacak.

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