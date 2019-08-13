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Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de toplandı

UEFA Süper Kupa maçında yarın Chelsea ve Liverpool karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar maç öncesi Taksim Meydan'ında bir araya gelerek, fotoğraf çektirdi.


Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesinde İstanbul'a gelen taraftarlar Taksim Meydanı'na akın etti. Bazı taraftarlar İstiklal Caddesi'ni dolaşırken, bazı taraftarlar da Meydan'a gelerek Cumhuriyet Anıtı'nın önünde toplandı. Bir araya gelen Liverpool taraftarlardan biri, meydanda takımının atkısını taşıyan Chelsea taraftarı ile bir araya gelerek, birlikte poz verdi. Taraftarlar, birlikte takımlarının atkılarını taşıyarak, kendilerini çekmek isteyen gazetecilere poz verip, fotoğraf çektirdi.


Liverpool taraftarı daha sonra kendi aralarında toplanarak, fotoğraf çektirip meydana dağıldı.

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